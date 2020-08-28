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أمريكا تعلن سحب ثلث قواتها من العراق 

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، سحب ثلث قواتها من العراق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون قرر تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى حوالي 3500 جندي.

وأضافت أن العديد من المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن البنتاغون سيخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة. ومن شأن ذلك أن يعيد مستويات القوات الأمريكية إلى ما كانت عليه في عام 2015 عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حملتها ضد تنظيم داعش.

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