شكرا لقرائتكم خبر عن 39 دلافين نافقة ضحايا الترسيب النفطي بموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل
وذكر جاسفين سوك أبادو المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية والمصائد والشحن البحري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك 39 إجمالا " ، وهو مايزيد عن الرقم المعلن أمس الخميس وكان 27 من الدلافين النافقة .
وأوضح أبادو أن النتائج الأولية لعملية التشريح لم تظهر أي علامات على أن النفط تسبب في نفوق هذه الثدييات.
لكن دعاة حماية البيئة يعارضون هذا الرأي ، مشيرين إلى أن نفوق الدلافين يأتي بعد أسابيع فقط من جنوح سفينة يابانية بالقرب من أرخبيل موريشيوس الصغير الواقع في المحيط الهندي ، مما أدى إلى تسرب حوالي 1000 طن من النفط إلى مياه البحر.
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