وزير الصحة الروسي: لن يتم تلقيح الأطفال العام الجاري

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع أباء وأمهات تلاميذ المدارس أنه لن يتم تلقيح الأطفال العام الجاري ضد فيروس كورونا.
وأوضح أن تلقيح الأطفال لن يبدأ إلا بعد أن يدرس الخبراء تأثير لقاح كورونا الروسي الجديد على جسم الطفل.
وقال:" سنجري اختبارات وبحوث إضافية وسنواصل دراسة تأثير اللقاح على الصغار. ولن يتم تلقيحهم إلا بعد أن نتلقى صورة كاملة وتامة لتأثير اللقاح على جسم الطفل".
يذكر أن روسيا سجلت في مطلع أغسطس الجاري أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يسمى "سبوتنيك – V".
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