وزير الصحة الروسي: لن يتم تلقيح الأطفال العام الجاري

وأوضح أن تلقيح الأطفال لن يبدأ إلا بعد أن يدرس الخبراء تأثير لقاح كورونا الروسي الجديد على جسم الطفل.

وقال:" سنجري اختبارات وبحوث إضافية وسنواصل دراسة تأثير اللقاح على الصغار. ولن يتم تلقيحهم إلا بعد أن نتلقى صورة كاملة وتامة لتأثير اللقاح على جسم الطفل".