أمانة بغداد تعلن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة امام حركة السير

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة امام حركة السير .

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال المرحلة الاولى من صيانة مقتربات المجسر العنكبوتي جنوب بغداد وتحديداً ( مقترب الصعود باتجاه منطقة الدورة ومقتربي النزول باتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع باتجاه منطقة زيونة وباتجاه الرستمية )".



وأضافت أنه "تم إعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه 48 ساعة فقط على ان تستكمل المرحلة الثانية من اعمال الصيانة في وقت لاحق رعاية لحركة السير والمرور وعدم حدوث اختناقات مرورية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".



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