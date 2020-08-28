الانواء الجوية تعلن ارتفاعاً بدرجات الحرارة ابتداءً من الغد في عموم البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الجمعة، عن ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من الغد في عموم البلاد.
وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عموم البلاد".
وأضاف حبيب، أن "ذلك جاء بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع ويشمل الارتفاع في كافة أنحاء البلاد".
وأضاف حبيب، أن "ذلك جاء بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع ويشمل الارتفاع في كافة أنحاء البلاد".
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