إثيوبيا تتحدى الولايات المتحدة وتعلن: مشروع سد النهضة «لا رجعة فيه»

أكدت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة "لا رجعة فيه"، زاعمة أنه يساهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفيرإثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم قوله إن إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الأفريقي كمشروع أفريقي "يعد إنجازاً تاريخياً بحد ذاته".

وادعى السفير أن مصر والسودان ستستفيدان من سد النهضة من خلال "التدفق السلس للمياه، حيث سيجنبهما ترسب الطمي."

وزعم السفير الإثيوبي أن مشروع سد النهضة يفيد الإثيوبيين والأفارقة والمجتمع الدولي أيضاً، موضحاً أن إثيوبيا تواصل "اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بيننا وبين الدول المجاورة".

وأضاف معتبراً أنه "لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها".

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وتابع: "نحن نقوم بهذا المشروع لتلبية احتياجاتنا الأساسية. وهي الحاجة الأساسية للكهرباء والتنمية، لذلك عندما نقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ينبغي على مصر أن تتعاون معنا وليس عكس ذلك".

من جانبها، زعمت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا، ألمسهاي مسرت، أن بناء سد النهضة تحول للمنطقة والقارة الإفريقية.

وقالت "مسرت" إن بناء سد النهضة "أمر لا رجعة فيه"، مضيفة أنه سيغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر.

ووصفت الدبلوماسية الإثيوبية ملء خزان سد النهضة بأنه "إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل".

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" قد ذكرت أن وزارة الخارجية الأمريكية قدد وافقت على وقف المساعدات الخارجية لإثيوبيا، أي ما يصل إلى ما يقرب من 130 مليون دولار، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في الملف.