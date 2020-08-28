شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى لحقوق الإنسان" يحذر من أجندة "الجزيرة" الشيطانية لإثارة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن قناة الجزيرة تعمل دائما على بث الشائعات وترويج الأكاذيب بشكل ممنهج، وفق أجندة شيطانية تستهدف إثارة الفتن وخلق حالة من الفوضى، على نحو يؤدى إلى الإضرار بأمن مصر القومى ومصالحها العليا، مضيفا أن قناة الجزيرة أداة يستخدمها النظام القطرى لتهديد أمن البلاد المستقرة بالمنطقة.

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وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قناة الجزيرة انتهكت جميع المعايير المهنية، وتجاوزت جميع الأعراف والتقاليد الإعلامية، وارتضت أن تكون بوقا للشائعات والأكاذيب التى يسعى النظام القطرى لترويجها، فى إطار حملاته العدائية ضد مصر وسياساتها الحكيمة ودبلوماسيتها فى التعامل مع أزمات المنطقة،لافتا إلى أن كل محاولات قناة الجزيرة التى سعت لها من تحريض ونشر الشائعات والتكذيب باءت بالفشل، مؤكدا أن المواطن المصرى يمتلك وعيا قويا فى التصدى لتلك الشائعات والأكاذيب.

وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن كذب وزيف شعارات قناة الجزيرة القطرية، بات مفضوحاً أمام العالم كافة، بعدما تبين أنها تعمل على تزييف الحقائق لصالح أجندة التخريب التى يتبنها نظام تميم .