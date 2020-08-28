وكيل البرلمان يثمن جهود الداخلية ويعتبر ضبط محمود عزت ضربة قاضية للإخوان

وأوضح "وهدان" أن نجاح الداخلية فى تحقيق العديد من العمليات الاستباقية يجهض أى محاولات إرهابية، مؤكدا أن الداخلية تبذل جهدا وتقدم عطاء غير عادي في حفظ الأمن الداخلي لمصر وتجهض العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف بها الجماعة ضرب استقرار مصر.

واعتبر "وكيل مجلس النواب"، أن الداخلية وجهت اليوم ضربة قاضية إلى جماعة الإخوان بالقبض على محمود عزت المرشد الفعلي للجماعة، وأحد أهم القيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومهندس مشروعهم في المنطقة.