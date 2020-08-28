إشاعة الموت مازالت تلاحقها.. ورئيس نقابة فنية يؤكد: أم المغاربة بخير

رغم أن الفنان رشيد الوالي نفى صحة الخبر قبل يومين، إلا أن إشاعة وفاة الفنانة سعاد صابر لا زالت تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، الأمر الذي دفع مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهن الفنون الدامية للخروج ونفي الخبر من جديد.

ونشر بوحسين ظهر اليوم الجمعة، تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، دون فيها:”كفى من ترويج الاشاعات…الفنانة المقتدرة الأستاذة سعاد صابر حية ترزق وفي صحة جيدة اطال الله في عمرها”.

وأكد رشيد الوالي أكد، يوم الأربعاء، أن خبر وفاة سعاد صابر الرائج بقوة عار من الصحة، وكتب: “أخبار كاذبة عن موت سعاد صابر…دفعتني للاتصال بها مباشرة، وأجابتني ضاحكة ..قالت الله يهديهم”.

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وأضاف الوالي نقلا عن سعاد صابر: “والمشكل اش غادي نقول؟واش نقول ليهم أنا باقا عايشة ..حشومة”.

ولسعاد صابر مكانة مميزة في الوسط الفني، وتلقب ب”أم المغاربة”، وذلك نظرا لإتقانها دور الأم الحنون بإحساس مرهف وحنان يلمسه المشاهد.

وغابت الفنانة سعاد صابر عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، وكانت تعاني مضاعفات احتكاك في الركبتين.