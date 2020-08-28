الإفراج عن حمزة سباعر بعد 8 أشهر من السجن.. اعتقل بسبب أغنية نشرها على اليوتيوب

بعد ثمانية أشهر من الاعتقال، عانق التلميذ حمزة سباعر، ليوم الجمعة، الحرية، عقب متابعته بسبب كلمات أغنية.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم اليوم الإفراج عن مغني الراب التلميذ حمزة سباعر، البالغ من العمر 18 سنة، من سجن بويزكارن، بعدما قضى 8 أشهر سجنا نافذة بسبب الأغنية التي أصدرها على قناته باليوتيوب والتي تحمل إسم “ستالين فهمنا” تطرق فيها للأوضاع الإجتماعية والسياسية بالمغرب.

سباعر، كان قد اعتقل في دجنبر الماضي من داخل الملعب المحلي بمدينة المرسى، حيث كان يتابع مباراة في كرة القدم، وتم تقديمه أمام النيابة العامة بالعيون لتتم إحالته على السجن لكحل بالعيون ومتابعته في حالة اعتقال بناء على مضمون أغاني سبق وأن أذاعها عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتوب، وصدر في حقه حكم ابتدائي قاسي يقضي بسجنه أربع سنوات سجنا نافذة، تم تخفيضها فيما بعد لثمانية أشهر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد عبرت خلال اعتقال حمزة، عن تخوفها من أن يكون اعتقال التلميذ اعتقاله ومحاكمته وسجنه بسبب مضمون الأغنية التي أصدرها، مما يعتبر مسا من حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير ويصنف اعتقاله وسجنه في خانة الاعتقال التعسفي بسبب إبداء الرأي عبر الغناء، وطالبت بالإطلاق الفوري لسراحه.