أزيلال.. طلبة يهددون بمقاطعة الامتحانات الربيعية

هددت مجموعة من الطلبة، المنحدرين من مناطق تاكلفت، وانركي، وأيت أوقبي، والبالغ عددهم حوالي 400 طالب، بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، موسم 2019-2020، التي أعلنت جامعة مولاي سليمان عن إجرائها، يوم 7 شتنبر المقبل.

وأوضح سعيد أودجين، ممثل الطلبة لـ”اليوم24″، أن طلبة تكلفت، وتفريت أيت حمزة، وتباروشت، وأيت أوقلبي يطالبون بإحداث مركز للامتحان بتكلفت، تفاديا لإقصاء مئات الطلبة من اجتياز هذه الامتحانات، بالنظر إلى الظروف، التي تتميز بانتشار فيروس كورونا بكل من مدينتي أزيلال، وبني ملال.

وطالب المتحدث نفسه بضرورة النظر في أقرب الآجال في مطالب الطلبة في هذه المناطق، التي تتواجد في قلب الجبال، وإحداث مركز للامتحان بتكلفت من أجل تجنب مقاطعة الطلبة لهذه الامتحانات، وكذا تعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وكانت جامعة مولاي سليمان قد أعلنت، في بلاغ لها، عن إحداث خمس مراكز للامتحانات في أقاليم الجهة، قبل أن تضيف إليها مركزي تنانت، والقصيبة، في إطار تفادي تنقل الطلبة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.