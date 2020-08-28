وفاة محامية تركية في السجن بعد إضرابها عن الطعام لـ 238 يوما

توفيت محامية تركية مسجونة بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما، للمطالبة بمحاكمة عادلة، مساء أمس الخميس، في أحد مستشفيات إسطنبول.

ونقلت وكالات الأنباء أن المحامية الراحلة، إبرو تمتك، البالغة من العمر 42 سنة، كان قد حكم عليها، العام الماضي، بالسجن 13 سنة، بعد إدانتها “بالانتماء إلى منظمة إرهابية”، وبدأت، في فبراير الماضي، إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وكانت المحامية، وزميلها، أيتاك أونسال، المضرب عن الطعام في السجن، أيضا، عضوين في رابطة المحامين المعاصرين، المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا.

وتتهم السلطات التركية جمعية رابطة المحامين المعاصرين، المتخصصة في الدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا، بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة “حزب التحرير الشعبي الثوري”، التي نفذت اعتداءات، وتعتبرها أنقرة، وحلفاؤها الغربيون “إرهابية”.

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ورفضت محكمة في إسطنبول، الشهر الماضي، الإفراج عن المحامية تمتك، على الرغم من تقرير طبي، أكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن، وتم تقديم طلب ثان إلى المحكمة الدستورية لم يُجدِ أيضا.

تمتك، وزميلها، كانا قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام، حتى وإن أفضى إلى موتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين، ومنظمات أخرى في 11 غشت، فيما أكد مقربون منها أنها لم تكن تتناول سوى مياها محلاة، وفيتامينات خلال إضرابها عن الطعام، ولم يكن وزنها يتجاوز 30 كلغ عند وفاتها.