الصحة الإسرائيلية: 3 وفيّات بكورونا منذ ظهر اليوم و2066 إصابة في آخر 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 3 أشخاص منذ ظهر اليوم الجمعة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما أُصيب ألفان و66 شخصا بالفيروس، في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، قد ارتفع إلى 894 حالة، بعد تسجيل الوفيات الجديدة.

وكشفت المعطيات، أنه من بين الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات 414 إصابة حرجة، في حين تخضع 114 حالة للعلاج بواسطة التنفّس الاصطناعيّ.

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وقالت الوزارة في بيانها، إن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 20055 حتى الساعة 17:24 من مساء اليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن "91051 (شخصا) تماثلوا للشفاء"، وفق البيان.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، ذكرت بيانات الوزارة أن عدد المصابين النشطين اليوم أقل من عددهم في بيانات نُشرت قبل ظهر أمس وأشارت إلى وجود 21,145 حالة إصابة نشطة، كما أن عدد المتعافين ارتفع وبلغ أمس 87,017.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيّات و1942 إصابة، بفيروس كورونا المستجد، وكان عدد الحالات الخطيرة 410، بينها 115 حالة تنفس اصطناعي، وأن 87714 شخصا تماثلوا للشفاء، مُشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين وصل إلى 21589 شخصا.