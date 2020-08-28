رهط: إصابة طفلة بجراح حرجة إثر تعرّضها للدهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، بجراح حرجة، إثر تعرّضها للدهس، في مدينة رهط، في النقب، مساء اليوم الجمعة.
وقدّم طاقم طبيّ، الإسعاف الأوليّ للطفلة، وأجرى لها عمليات إنعاش في عيادة طبية محلية، وتم إحالتها للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج.
وقالت الشرطة، في بيان: "تلقينا بلاغا عن إصابة طفلة من حي رقم 4 في رهط، حيث صدمتها مركبة، وتم فتح تحقيق بالموضوع".
ويُعدّ النقب أحد أكثر المناطق في البلاد، التي تشهد أحداثا مشابهة.
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