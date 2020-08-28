شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألماني: السياسة تستفيد من "ألعاب الكمبيوتر" والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بأن ألعاب الكمبيوتر والفيديو توفر فرصا كبيرة للسياسة

الخارجية.

وقال ماس في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة بمناسبة مؤتمر "جيمزكوم"، الذي يُقام بالتوازي مع معرض ألعاب الفيديو والكمبيوتر "جيمزكوم"، إن الألعاب تربط الناس على نحو متجاوز لحدود الدول، وأضاف: "لذلك فإن استخدامها

يمثل في الواقع فرصة عظيمة لأولئك الذين يمارسون السياسة الخارجية"، مضيفا أن وزارته كلفت مؤخرا اثنين من الدبلوماسيين بممارسة ألعاب الفيديو حتى يتمكنوا من التحدث عن السياسة الخارجية على الساحة – دون "إثقال كاهل الناس أو إزعاجهم أو إشعارهم بالملل".

ويعد معرض "جيمزكوم" في مدينة كولونيا الألمانية من أكبر الأحداث المتعلقة بألعاب الكمبيوتر والفيديو، ولكنه يقام هذا العام على نحو رقمي بحت بسبب جائحة كورونا.