شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل: 76ر3 مليون إصابة ووفاة 118 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 76ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 118 ألفا و.645 وتعافى 12ر3 مليون من المصابين حتى الآن.