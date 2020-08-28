شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يعتزم معاقبة 20 رجلا حول رئيس بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف الإجراءات المتورطين من "مستوى سياسي رفيع" في تزوير الانتخابات أو قمع المتظاهرين.
وقال بوريل إنه لا يستطيع الكشف عن عدد محدد للأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات أو هوياتهم، لأن "الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالت تقدم الأسماء"، مضيفا أن القائمة تتزايد والعدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.
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