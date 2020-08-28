شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يعتزم معاقبة 20 رجلا حول رئيس بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن احتمال فرض عقوبات على حوالي 20 فردا من المرتبطين بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حسبما أعلن جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد، اليوم الجمعة بعد مشاورات مع الوزراء في برلين.

وتستهدف الإجراءات المتورطين من "مستوى سياسي رفيع" في تزوير الانتخابات أو قمع المتظاهرين.

وقال بوريل إنه لا يستطيع الكشف عن عدد محدد للأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات أو هوياتهم، لأن "الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالت تقدم الأسماء"، مضيفا أن القائمة تتزايد والعدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.