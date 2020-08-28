الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى عدم التدخل في بيلاروسيا

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موسكو، الجمعة، على عدم التدخل في بيلاروسيا، بعدما تعهّد الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم دعم عسكري لرئيسها.



ورفض الاتحاد الأوروبي النتائج الرسمية لانتخابات التاسع من أغسطس/ آب التي جرت في بيلاروسيا، وأعيد فيها انتخاب ألكسندر لوكاشينكو بـ 80% من الأصوات، ويستعد التكتل لفرض عقوبات على نظامه ردا على تزوير الاقتراع والحملة الأمنية العنيفة بحق متظاهري المعارضة.

وقال بوريل بعدما أجرى محادثات مع وزراء خارجية التكتل في برلين: "سمعت مرّات عديدة من روسيا نغمة أن هذه مسألة داخلية بالنسبة لبيلاروسيا، وأنهم لا يرغبون بتدخل خارجي، أفترض أن الوضع ينطبق عليهم كذلك".

وأضاف "لشعب بيلاروسيا وحده حق تقرير مصيره، إذا كانت روسيا تؤمن باستقلال وسيادة الدولة فستحترم رغبات وخيارات شعب بيلاروسيا الديموقراطية".

ودعم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجرون محادثات غير رسمية مع بوريل في برلين قائمة من 20 شخصا قد يتم بموجبها تجميد أصول تابعة لهم، وفرض حظر سفر عليهم، ردا على دورهم المفترض في تزوير انتخابات بيلاروسيا أو قمع المتظاهرين.

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وقال بوريل، إن القائمة قد تشمل "شخصيات على أعلى المستويات السياسية" لكن يستبعد أن يدرج لوكاشينكو نفسه عليها، رغم دعوات بعض الدول لاستهدافه.

ويدعم الاتحاد الأوروبي العمل الذي تقوم به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للتوسط من أجل الوصول إلى حل للأزمة عبر التفاوض وبالتالي قد يؤدي استهداف لوكاشينكو شخصيا إلى نتائج عكسية في هذا السياق.

والخميس، اتصل فلاديمير بوتين، بسلطات مينسك والمعارضة في مسعى لإيجاد "مخرج" سلمي للأزمة، ووعد بتشكيل قوة احتياطية أمنية لمساعدة بيلاروسيا، إذا لزم الأمر، منوها إلى أن هذه القوة لن تتدخل إلا إذا حدثت أعمال سرقة ونهب في البلاد.

وشدد بوتين في تصريحاته، على أنه لن يتم استخدام القوات الأمنية الروسية في بيلاروسيا إلى أن تتخطى العناصر المتطرفة حدودها وتبدأ بأعمال السرقة والنهب هناك.

وقال بوتين في مقابلة أجراها مع قناة "روسيا-1"، إن الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو طلب مني تشكيل احتياط من ضباط إنفاذ القانون، وقد فعلت ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكننا اتفقنا أيضًا على أنه لن يتم استخدامه حتى يخرج الوضع عن السيطرة".