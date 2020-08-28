وزير الخارجية الهولندى يعلن موافقة بلاده فرض عقوبات على تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

قال وزير الخارجية الهولندى إن بلاده لا تمانع في فرض عقوبات على تركيا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.



قالت مصادر رسمية يونانية الأسبوع الماضى، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

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فى مشهد يؤكد نوايا تركيا الخبيثة وعدوانها على جيرانها وأطماعها، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قراصنة أتراك يخترقون مواقع للجيش اليونانى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشهدت أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، انتفاضة ضد الممارسات غير القانونية لتركيا في منطقة الشرق المتوسط، فى الوقت الذى ألمحت فيه دول أوروبية إلى إمكانية فرض عقوبات على تركيا مع استمرار إرسالها إرهابيين فى ليبيا، وفى هذا السياق قال المجلس الأوروبى، إن القمة المقبلة تبحث استراتيجية التعامل مع تركيا، كما أكد المجلس الأوروبى، أن نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط غير شرعية، وفقا لقناة العربية وأضاف المجلس الأوروبى: دول الاتحاد تتضامن مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل مع تركيا، فيما ألمح وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم إيقاف شحن الأسلحة إلى الأراضى الليبية.

ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، جدد وزير الخارجية الألمانى، الدعوة إلى إنهاء شحنات الأسلحة التى ترسلها بعض الأطراف إلى الميليشيات الليبية وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مشيرًا إلى أن هناك زخمًا من الأمل فى ليبيا، بعد محادثاتنا فى طرابلس، وهناك إشارات إيجابية حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح.