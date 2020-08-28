شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تتعهد بإرسال نصف مليون لقاح لـ"كورونا " إلي كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020 تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مستقبلا بتقديم نصف مليون جرعة لقاح ل فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 إلي جمهورية كولومبيا ، وتقدمت مارتا لويسا نائبة الرئيس الكولومبي ببالغ الشكر والتقدير للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصالها هاتفيا اليوم بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة. وتضمن الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الصحة وفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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