شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يفضح استضافة قناة الجزيرة الإرهابيين وترويجها لخطابهم التحريضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، أن قناة الجزيرة القطرية تمارس خطابا إعلاميا تحريضيا، يستهدف تفتيت المنطقة العربية وخدمة الأجندة القطرية التي تسعى إلى نشر الفوضى لإسقاط الأنظمة العربية، لافتا إلى أن تلك القناة اعتادت استضافة الإرهابيين للترويج لخطابهم التحريضى، وتشجع الجماعات المتطرفة على ممارسة أعمال العنف.

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وأوضح متولى لـ"الخليج 365" أن قناة الجزيرة ما هي إلا أداة من الأدوات التي تروج لخطابات الجماعات الإرهابية، وهى السبب الرئيسى في انتشار تلك الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن الجزيرة هي منصة قطر لبث السموم وإثارة البلبلة والفوضى، وهدم استقرار الدولة المصرية، من خلال نشر وبث الشائعات والأكاذيب وتحريف الحقيقة، مؤكدا أن هذه القناة الكاذبة تحرض ضد الدولة المصرية وقياداتها ورموزها بغرض تشويه الإنجازات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قناة الجزيرة تخالف كل مواثيق الشرف الإعلامى وتهدم الأخلاقيات والقيم، داعيا جميع الشعوب العربية إلى مقاطعة هذه القناة الداعمة للإرهاب والعنف وجماعات التخريب والتدمير.