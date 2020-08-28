شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد حلاوة : القبض على محمود عزت ضربة قاصمة للإرهاب.. والشكر للأجهزة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد حلاوة ، أن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت اليوم بمثابة ضربة قاصمة للإرهاب والإرهابيين ، مشيرا إلى أن محمود عزت لم يكن مجرد قيادة عادية في صفوف جماعة الإخوان الإرهابية ، بل كان العقل المدبر لكل العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة منذ 2013

واعتبر النائب محمد حلاوة أن سقوط محمود عزت صقر جماعة الإخوان بين أيدى أجهزة الأمن ، ثانى أكبر ضربة لقيادات الإرهاب بعد الإيقاع بهشام عشماوى وتقديمه للعدالة على ما ارتكبه من جرائم بحق مصر والمصريين ، لافتا إلى أن "عزت" أسهم بدور كبير في اتجاه عناصر الجماعة ناحية العمليات الإرهابية واستهداف منشآت الدولة ومصالح المواطنين في القاهرة والمحافظات على مدى السنوات الماضية

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كما شدد النائب محمد حلاوة على أن سقوط محمود عزت يعنى إغلاق باب كبير من التحريض والتخريب ضد مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى أن "عزت" كان هو المحرك الرئيسى لكل العمليات الإرهابية التي ارتكبتها عناصر الجماعة بعد القبض على المرشد محمد بديع ، كما أنه كان همزة الوصل بين المجموعات التابعة للإخوان في مصر وخلاياها النائمة وبين التنظيمات المشبوهة بالخارج ، والتي مولت وساعدت عناصر التنظيم على ارتكاب جرائمهم في مصر

ووجه محمد حلاوة الشكر للمؤسسات الأمنية اليقظة التي لا تدخر جهدا في حماية المصريين بالداخل والخارج ، مما يتهددهم من مخاطر ، وفى السهر على مصالحهم ومواجهة كل العناصر التخربية التي تستهدف المصالح العامة والخاصة ، مشيرا إلى أن إسقاط الإرهابى محمود عزت بمثابة رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ، كما أنها رسالة للعالم بقدرة الأجهزة الأمنية المصرية على ملاحقة مرتكبى الجرائم في حق المصريين ولو بعد سنوات