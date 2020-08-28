شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب ترصد الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية لنواب المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، التقرير التالي يرصد نشاط نواب المحافظين في خمس محافظات، خلال الفترة من 20 أغسطس، حتى الثلاثاء 25 أغسطس الجاري.

البداية من الدقهلية، حيث قام اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ، يرافقه اللواء عبد القادر النورى، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى بالمحافظة، بزيارة وتفقد مستشفى المنصورة الدولى، ومستشفى التأمين الصحى، ومقر ديوان عام حى شرق المنصورة وقد صاحبت الحملة فرق التفتيش والمتابعه بالمحافظة ومديريات الخدمات المشار اليها ، حيث اطمئن نائب المحافظ على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات.

وقامت لجان التفتيش التى صاحبت الحملة من كافة القطاعات و التفتيش والمتابعه بضبط العديد من المخالفات ، وأمر المحافظ بإحالتها للنيابة للتحقيق .

وفي نفس اليوم ، افتتح الشيخ نائب المحافظ ميدان مجلس مدينه دكرنس الجديد بتكلفة 250 الف جنيه ، بمساهمة المجتمع المدنى وذلك فى إطار مبادرة محافظ الدقهلية التى اطلقها ليكون هناك "ميدان جديد في كل مدينة، وحى على مستوى مدن واحياء ومراكز المحافظة ، والتى يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإشراف على أعمال لجنه المرور على المنشآت ، المصانع ، والمخازن ، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وكذا الأماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، حرصا على سلامه الجميع.

ومن الدقهلية إلى الجيزة، قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بتفقد إصلاح كسر خط المياه بقرية طهما بالعياط. كما شدد نائب المحافظ على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة القائمين على عملية الإصلاح بسرعه الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

Advertisements

وفي اليوم التالي، عقد "الشهابي" اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمراجعه تراخيص البناء. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدوله وحقوق المواطنين.

وختامًا لتلك المجهودات، قام نائب محافظ الجيزة بتفقد أعمال التطهير بمصرف المنوات بأبوالنمرس ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان بالحوامدية، كما قام بالاستماع لكافة شكاوي المواطنين بهذه القري.

وفي المنوفية، رافق محمد موسي نائب المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في استقبال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمكتبه بالديوان العام. تأتى هذه الزيارة في إطار مناقشة بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتذليل المعوقات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية وتعظيم سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

وفي نفس اليوم، تفقد محافظ المنوفية بحضور نائبه "موسي" وذلك برفقة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عدداً من المصانع بالمنطقة الحرة بشبين الكوم. وقد أشار محافظ المنوفية الى تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بكافة ربع المحافظة وخلق فرص عمل جادة للشباب ، مشيراً إلى أهمية تكاتف الأيدى وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى المنطقة والنهوض بها على كافة المستويات والأصعدة وذلك لأهميتها ودورها الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية.

كما شارك " موسي" مع المحافظ في تفقد موقف منوف النموذجي الجديد والذي تقدر تكلفته بأربعة ملايين، وأكد أنه سوف يجري افتتاح الموقف خلال خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار خطة المحافظة لإحداث طفرة في قطاع النظافة وتحسين البيئة، تفقد محافظ المنوفية ونائبه " موسي" أعمال رفع تراكمات مقلب منوف العمومى ورفع 3000 طن قمامة ، مما دفع الأهالي لعمل هاشتاج "منوف تتنفس" للتعبير عن دعمهم لهذه المجهودات.

ومرورًا بمحافظة بور سعيد، قام " عمرو عثمان" نائب محافظ بورسعيد بتفقد أعمال تطوير مول طرح البحر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان المتابعة الدائمة لكافة المشروعات التنموية والخدمية المقامة علي أرض المحافظة، وأكد النائب أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءه الإضاءه و الكهرباء