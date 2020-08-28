في عرض مؤقت.. "كنوز توت عنخ آمون" تزور متحف شرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، قرر عرض ١٠ قطع أثرية من معرض الملك توت عنخ آمون بعد عودته من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" ، إذ عادت إلى مصر اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وبصحبة آثاريين مصريين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه القطع الأثرية تساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار المتحف لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، كما تسهم في زيادة السياحة الوافدة للمدينة خاصة من محبي الآثار المصرية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ، أن هذه القطع الأثرية ستنقل بشكل مؤقت فقط لمتحف شرم الشيخ، وجرى اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود والذي يرتدى النمس على رأسه، ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه سيجرى افتتاح متحف شرم الشيخ في نهاية العام الجاري.