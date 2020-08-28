صور.. ضبط 6 منشآت طبية لإدارتها بدون تراخيص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية.

أسفرت الحملة عن ضبط وغلق مراكز طبية خاصة، بينها 5 عيادات طبية ومعمل تحاليل؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن وجود عيادة طبية منها ملحق بها غرفة عمليات كاملة التجهيز.

وجرى ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مُعدة للاستخدام، فيما تحررت عن ذلك المحاضر أرقام 5788 و5789 و5790 و5791 و5792 و5793 جُنح الإبراهيمية لسنة 2020.