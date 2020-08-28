العثور على جثة سيدة داخل ترعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

عثر عدد من أهالي مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على جثة لسيدة، طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية، وتُكثف أجهزة الأمن لتحديد هويتها.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مغاغة على جثة لسيدة طافية بترعة الإبراهيمية.

انتقل المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والنقيب عبد الرحمن غزاوي معاون مباحث المركز لفحص البلاغ، إذ تبيّن أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وأنها قادمة من الجنوب إلى شمال، ويجري فحص الجثة لكشف هويتها ومعرفة الملابسات والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.