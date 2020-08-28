محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جثة شاب توفي غرقا في شاطئ النخيل بعد تسلله للسباحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة تزامنا مع جائحة كورونا.
تلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارًا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق الشاب "نادر علي زكريا" 21 عامًا، من محافظة القاهرة بعد نزوله البحر للسباحة مخالفًا القرارات الصادرة بغلق الشواطئ.
انتقلت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب وتمكنوا من انتشالها، ونقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليمه لذويه، وحُرر عن ذلك محضرًا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحية جديدة لـ"شاطئ الموت" بالإسكندرية.. وقوات الإنقاذ تنتشل الجثمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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