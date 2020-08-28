أثناء عبورها المزلقان.. مصرع طفلة صدمها قطار في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

لقيت طفلة عمرها 6 سنوات، مصرعها، اليوم الجمعة، بعد أن صدمها قطار، أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمركز سمالوط، شمالي محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بمصرع "ك.ا" 6 سنوات، من مركز سمالوط، أسفل عجلات قطار بجوار محطة سكك حديد سمالوط.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الطفلة صدمها قطار أثناء عبور المزلقان، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحت تصرفات النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش صحة سمالوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.