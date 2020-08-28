أنجيلا ميركل تحذر من ازدياد خطورة فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة

حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، من ازدياد خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأشهر المقبلة.
قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن فيروس
أكدت المستشارة الألمانية أن هناك حاجة للتعايش فترة أطول مع الفيروس ، وأن "الاقتصاد يجب الحفاظ عليه حيّاً أو إعادتُه إلى الحياة"، مشددة على أن ألمانيا ستظل تعمل مع البرلمان الأوروبي حتى إطلاق صندوق الإنعاش المالي العام القادم.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا يبلغ حوالي 240 ألف حالة.
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