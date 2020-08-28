الارشيف / اخبار العالم

أنجيلا ميركل تحذر من ازدياد خطورة فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، من ازدياد خطورة فيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الأشهر المقبلة.
 قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن فيروس

كورونا "من المحتمل أن يزداد صعوبة خلال الأشهر المقبلة"، محذرة من أن المجتمع لن يصبح كما كان حتى إيجاد لقاح "ناجح" للمرض.
 أكدت المستشارة الألمانية أن هناك حاجة للتعايش فترة أطول مع الفيروس ، وأن "الاقتصاد يجب الحفاظ عليه حيّاً أو إعادتُه إلى الحياة"، مشددة على أن ألمانيا ستظل تعمل مع البرلمان الأوروبي حتى إطلاق صندوق الإنعاش المالي العام القادم.
 يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا يبلغ حوالي 240 ألف حالة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا ميركل تحذر من ازدياد خطورة فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا