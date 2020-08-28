موسكو تؤكد استعداد مينسك لتحسين النظام السياسي

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو تؤكد أن مينسك مستعدة لتحسين النظام السياسي بناءً على طلب المجتمع.
قال بيسكوف في تصريح للصحفيين إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداد الرئيس لوكاشينكو جاهزيته بالفعل لإجراء تغييرات دستورية وإصلاح دستوري واعتماد دستور جديد، مما سيؤدي لاحقًاإلى انتخابات برلمانية ورئاسية".
وتابع بيسكوف: "لن أتحدث عن دعم (الرئيس الروسي هذا التطور للأحداث في بيلا روسيا) أو عدم الدعم.. في هذه الحالة، نظل محايدين تمامًا ونعلن استعداد قيادة بيلا روسيا للذهاب من أجل تحسين معين للنظام السياسي، وهو مطلب في المجتمع".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن رئيس بيلا روسيا، ألكسندر لوكاشينكو، مستعد للنظر في الإصلاح الدستوري، وإمكان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بموجب الدستور الجديد.
وكان المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، خصوصًا على الاتجاه الغربي.
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