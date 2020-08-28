لوكاشينكو: بيلاروس ستكون أول دولة تحصل على اللقاح الروسي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إن بلاده ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف لوكاشينكو: "لقد وعدني الرئيس بوتين بأن تكون بيلاروس أول دولةتتلقى اللقاح".
وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس تدرك أن روسيا والصين والولايات المتحدة تتصدر عملية تصميم اللقاحات في العالم، وترغب في المستقبلفي عدم الاكتفاء باستخدام اللقاح الروسي فقط.
وأكد لوكاشينكو أنه يثق في اللقاح الروسي، وقال إنه "يصدق نظيره الروسي، الذي اختبر هذا اللقاح على عائلته. كما اختبره بعض "حيتان المال" الروس أيضًا لذلك، اتفقنا على أنهم سيوردونه لنا".
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