تسجيل 724 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الكيلة في بيان صحفي إن المتوفيين مواطن يبلغ من العمر 29 عاما من مخيم قلنديا في
الماضيين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 286 حالة تلتها القدس بإجمالي 199 إصابة.
وأوضحت الكيلة في بيانها أن قطاع غزة سجل خلال اليومين
وأشارت إلى أن هناك 40 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس آذار بلغ 28021 إصابة تعافى منها 18983 فيما بلغت حالات الوفاة 160 حالة.
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