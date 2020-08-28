مشروع تخرج يناقش أثر التدخل الدولي على سيادة إقليم "درافور " بالسودان

كشفت دراسة بحثية حديثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن التدخل الدولي الانساني في قطاع دارفور بالسودان خلال الفترة من 2002 حتى 2012 لم يأخذ من الانسانية سوي الاسم فقط .

ورصدت الدراسة التي تم مناقشتها مؤخرًا إلكترونيًا كمشروع تخرج بقسم العلوم السياسية وحصل معديه على درجة "الامتياز "وأشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد نور البصراتي رئيس قسم العلوم السياسية "أن كل ما حدث في السودان خلال الفترة المذكورة كان عكس المزعم تنفيذه بل كان خرقًا صارخًا لسيادتها، وان المحرك الاساسي للقوى الكبرى التي تدخلت في المنطقة كانت تهدف لمصالحها فقط وانها تنظر للاعتبارات الانسانية على

أنها تلك العصا السحرية التي تحقق لها السيادة والنفوذ الدولي وتبيح لها التدخل في شئون الدول وانتهاك سيادتها.

وقالت الدراسة التي اعدها الطالبات آية عبدالرحمن و سعاد أحمد ومي مصطفي وهناء سليمان ووردة عبدالرازق لنيل درجة البكالريوس "ان السودان كان دائما محل اطماع القوي العظمي لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا والصين و أن التدخلات التي حدثت في اقليم دارفور كان بعضها في مصلحة الازمة وكان مكتسبا للشرعية ولكن معظمها كان غير مشروع ويمثل تحايلا علي القانون واستغلالًا للأزمة لتحقيق مصالح معينة.

وأكدت الدراسة أن الدول الكبرى تستغل انتهاكات حقوق الإنسان كذريعة للتدخل واحداث انتهاكات اكبر تخت غطاء الشرعية.واستعرضت الدراسة باستفاضة دور الامم المتحدة ومجلس الامن والإتحاد الاوروبي.

في أزمة دارفور وكشفت الدراسة تأثير تدخل اسرائيل وفرنسا والصين في إحداث انتهاكًا لسيادتها وتدخلًا في شئونها الداخلية واستغلالًا لثرواتها.

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واوصت الدراسة لتجنب تكرار الأزمة السودانية بأنه اذا كان لابد من التدخل الانساني فيجب أن يكون هناك اجماع دولي حول حتمية هذا التدخل وتقديم ضمانات بأن يكون له قواعد يتم في سياقها ولا يتخطاها وعدم استخدام القوة العسكرية في التدخل واللجوء إلى أساليب سلمية أكثر فاعلية.

وطالبت الدراسة بأهمية التنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية وبين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإخطارها بأي انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم لتضيع على الدول الكبرى فرصة التدخل في الدولة المعنية باسم الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.