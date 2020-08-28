الكويت تؤكد تسجيل 3 حالات وفاة و633 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 633 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 83578 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من بين حالات الاصابة تلك حالات مخالطة لمصابين وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 170 حالة في الاحمدي و150 في حولي و123 في الفروانية و97 في الجهراء و93 حالة في العاصمة

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وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 7733 حالة.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4317 مسحة ليصل المجموع الاجمالي للمسحات 607921 مسحة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.