المبعوث الأممي يحذر : التصعيد وشيك بين غزة وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 10 دقائق

قال مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر في قطاع غزة ، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بين سكان القطاع وازدياد أزمة انقطاع التيار الكهربائي .

وحذر ملادينوف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن “الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة” مشيرا إلى أنه “في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة لمنع التصعيد وتحسين الوضع أن تنجح”.

وقال ملادينوف إن “الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة. يواصل المسلحون إطلاق القذائف والأدوات الحارقة”.

وأضاف في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية: “تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل القطاع لا تطاق. خفض تزويد الكهرباء إلى 3 ساعات والمستشفيات بالكاد تعمل”.

وتابع المبعوث الأممي: “بينما يتدهور الوضع في غزة، هناك زيادة سريعة في حالات كورونا بين السكان. في ظل النظام الصحي الفاشل، وانعدام الكهرباء والبطالة واستمرار النشاط العسكري والإغلاق، أشعر بقلق شديد من أن التصعيد وشيك”.

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وحدد ملادينوف خطوات مطلوبة من الفصائل الفلسطينية وأخرى من الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد.

وقال: “يجب على المسلحين الفلسطينيين أن يوقفوا على الفور إطلاق القذائف والبالونات الحارقة”.

وأضاف: يجب على إسرائيل إعادة نقليات وقود الأمم المتحدة للكهرباء”.

وحذر ملادينوف من أنه “في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة لمنع التصعيد وتحسين الوضع أن تنجح”.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتواصل عمليات القصف الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة وبالمقابل استمر إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من القطاع على جنوبي إسرائيل.