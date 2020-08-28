تفجير متعمد في بلدة قرب باريس
أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة 30 شخصاً إثر تفجير متعمد لجهاز للصرف الآلي في بلدة قرب باريس. ودمر التفجير بشكل جزئي أحد المحلات.
وتطايرت شظايا الانفجار حتى مسافة 20 متر من مكان جهاز الصرف أمام أحد المتاجر في ميزيير سور سين، شمال غرب باريس.
ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى للعلاج من حروق طفيفة.
ولم تتضح ملابسات الحادثة لكن المشتبه به فر والشرطة تلاحقه. ويحاول اللصوص نسف أجهزة الصرف الآلي سعيا لسرقة الأموال المخزنة بداخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 جريحاً إثر تفجير متعمد في بلدة قرب باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.