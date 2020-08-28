30 جريحاً إثر تفجير متعمد في بلدة قرب باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة 30 شخصاً إثر تفجير متعمد لجهاز للصرف الآلي في بلدة قرب باريس. ودمر التفجير بشكل جزئي أحد المحلات.

وتطايرت شظايا الانفجار حتى مسافة 20 متر من مكان جهاز الصرف أمام أحد المتاجر في ميزيير سور سين، شمال غرب باريس.

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى للعلاج من حروق طفيفة.

ولم تتضح ملابسات الحادثة لكن المشتبه به فر والشرطة تلاحقه. ويحاول اللصوص نسف أجهزة الصرف الآلي سعيا لسرقة الأموال المخزنة بداخلها.