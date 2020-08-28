ميركل :أزمة كوفيد19 ستكون أكثر صعوبة في الخريف والشتاء

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
صرحت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي السنوي ان “التعامل مع فيروس كورونا سيصبح أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين”.
وقالت :”علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة، الوضع يبقى خطيرا يجب أن يؤخذ بجدية، تمتعنا جميعا بحرية التنقل والحماية النسبية من الهباء الجوي في الصيف، وهو أمر ممكن في الهواء الطلق لكن هناك بعض الامور التي ستكون أصعب خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضافت ميركل:”لن تعود الأمور إلى طبيعتها قبل التوصل إلى لقاح لكورونا”
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