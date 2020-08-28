كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وفي وقت سابق، قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".