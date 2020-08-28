لأول مرة.. حفل لفنانة مغربية على “تيك توك”

تحي الديفا، سميرة سعيد، حفلا أونلاين، عبر حسابها الشخصي في تطبيق “تيك توك”، يوم الخميس الموافق لـ10 شتنبر المقبل.

وتعد الديفا أول الفنانين المغاربة، تقيم حفلا على تطبيق “تيك توك”، بعد انقطاع إمكانية إقامة حفلات واقعية، بسبب جائحة كورونا.

وحضرت سميرة سعيد مفاجآت في الحفل، منها تقديم أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها.

وأنشأت سميرة سعيد حسابها على تطبيق “التيك توك”، أخيرا، ونشرت العديد من الفيديوهات، التي تفاعل معها العديد من جمهورها، ومحبيها.