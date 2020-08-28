سلطات المضيق تقود حملة تحسيسية للوقاية من كورونا..توزيع كمامات وتوقيفات

قادت السلطات المحلية، أمس الخميس، في مدينة المضيق، حملة واسعة للتحسيس بأهمية التقيد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات وزعت كمامات واقية على المواطنين، مع دعوتهم إلى ضرورة أخذ الحيطة، والحذر لتفادي انتشار العدوى، وذلك من خلال احترام التباعد الجسدي، والنظافة، والتعقيم، وارتداء الكمامات.

وفي السياق ذاته، شنت السلطات حملة واسعة، لتنفيذ القانون في حق المخالفين للتدابير الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي.

وتزامنت الحملة مع الارتفاع، الذي تشهده عمالة المضيق الفنيدق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 7 حالات إصابة.