التعاون الوطني يقرر تأجيل أنشطة المراكز التابعة إليه بسبب الوضع الوبائي

أعلنت مؤسسة التعاون الوطني أنها قررت تأجيل استئناف الأنشطة في جميع المراكز، والفضاءات، التي تشرف عليها، إما مباشرة أو عن طريق شراكة مع الجمعيات، وذلك إلى موعد لاحق.

وأكدت المؤسسة، في بلاغ لها، موقع بتاريخ أمس الخميس، أنها قررت إرجاء الدخول إلى مراكز التعاون الوطني برسم الموسم 2020/2021، وذلك اعتبارا للوضعية الوبائية الحالية، التي تعيشها المملكة، بعد الارتفاع الكبير لعدد الإصابات، والوفيات الناتجة عن كورونا، وبالتالي تزايد خطر التعرض للعدوى.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن التأجيل سيطال أنشطة كلا من: مراكز التدرج المهني، ومراكز التربية والتكوين، ومراكز التربية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وروض الأطفال، وفضاءات محو الأمية.