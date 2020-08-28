خبير قانوني: انتخابات القوة الجوية غير شرعية

2020-08-28 | 15:32
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وقال الشرع في حديث للسومرية نيوز انه "لزاماً ان يعلن بشكل رسمي عن فتح باب الانتساب للدخول في الهيئة العامة وفق مدة معينة لا تقل عن اسبوع".
وبين الشرع ان "قائد القوة الجوية شهاب جاهد والذي سيكون رئيساً للهيئة الادارية الجديدة، حتماً لم يمر عليه سنة في الهيئة العامة ولم يدفع اشتراكاً، لذا فان انتخابه غير قانوني".
في الوقت ذاته اكدت لنا مصادر خاصة ان "هناك خروق كثيرة تسبق انتخابات البيت الجوي من بينها فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية دون ان تصادق وزارة الشباب والرياضة على اعضاء الهيئة العامة للنادي".
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