الموقف الوبائي.. تسجيل 4177 اصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )".واضافت انه "تم تسجيل هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 412بغداد / الكرخ 635مدينة الطب 72النجف الأشرف 218السليمانية 57أربيل 269دهوك 235كربلاء 70كركوك 144ديالى 119واسط 136البصرة 423ميسان 168بابل 208الديوانية 174ذي قار 180الأنبار 73المثنى 128نينوى 70صلاح الدين 74

واوضحت الوزارة، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 529

بغداد الكرخ 455

مدينة الطب 134

النجف 280

السليمانية 131

أربيل 208

دهوك 119

كربلاء 293

كركوك 165

ديالى 92

واسط 273

البصرة 338

ميسان 166

بابل 201

الديوانية 121

ذي قار 186

الأنبار 38

المثنى 136

نينوى 166

صلاح الدين 146

واشارت الى ان " الوفيات 74 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

السليمانية 11

أربيل 9

دهوك 6

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 1

واسط 1

البصرة 4

ميسان 2

بابل 9

الديوانية 3

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 6

واكدت ان "مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %) ومجموع الاصابات : 223612 والحالات الكلية تحت العلاج : 51924 والراقدون في العناية المركزة: 582 ومجموع الوفيات: 6814".

