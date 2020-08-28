ليوث الرافدين يختتمون معسكر كربلاء

وقال مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير في بيان تلقته ان "معسكر كربلاء الداخلي كان ناجحاً، وتمت الاستفادة منه بدنياً وفنياً من خلال اقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وكذلك خوض التدريبات في قاعة الحديد، لرفع جاهزية اللاعبين بدنياً".وأضاف جثير : "عملنا على تطوير الجانب الفني للاعبين، بإقامة مباراتين تدريبيتين على ملعب كربلاء الدولي بين لاعبي المنتخب من أجل معرفة مدى استيعاب اللاعبين للوحدات التدريبية، وكيفية تطبيقها بالشكل الصحيح، وتمت الاستفادة من المباراتين من خلال تشخيص الاخطاء الفردية للاعبين بعد أن تم تصويرهما وتحليلهما بشكل فني وشرحها للاعبين".

وتابع مدرب منتخب الشباب: " وأيضا أقمنا مباراة ودية مع نادي الجماهير في محافظة كربلاء، وانتهت بفوز المنتخب بسداسية نظيفة، والنتيجة لا تهم بقدر أن يتمكن اللاعبون من العودة لأجواء المباريات، خصوصاً بعد التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، وابتعاد اللاعبين عن التدريبات والمباريات".



وأشار جثير الى ان "المنتخب سيعاود تدريباته في العاصمة بغداد الاثنين المقبل بحضور اللاعبين المتواجدين في العاصمة، لأننا منحنا اجازة للاعبي المحافظات، على أن يلتحقوا بمعسكر بغداد في الايام المقبلة".

وبين مدرب منتخبنا الشبابي في حديثه: "لغاية الآن لا نعرف شيئاً بشأن تأجيل بطولة آسيا من عدمها، رغم أن الاتحاد الآسيوي أوضح في بيان رسمي عن امكانية تأجيل البطولة بسبب قيود السفر وعدم جاهزية المنتخبات، لذلك سوف ننتظر القرار الرسمي نهاية الاسبوع المقبل، وبعدها سنقدم منهاجا تدريبيا للمنتخب في حال تأجيل البطولة، وسنستمر في التدريبات لغاية خوض غمار النهائيات".

ووجه مدرب منتخب الشباب والملاك التدريبي المساعد الشكر والتقدير إلى محافظة كربلاء وكل القائمين هناك، لنجاح معسكر منتخب الشباب، بعد الاهتمام الكبير من توفير الفندق المناسب وملاعب التدريب والملعب الرئيسي أثناء فترة المعسكر" .