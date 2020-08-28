للنساء... تناول البصل خير من ألف علاج!

ومع ذلك، وجدت الدراسات أن النساء تمثل الشريحة الأكبر التي ترغب بتناول البصل للعديد من الأسباب، وذلك بحسب موقع "ذا هيلث سايت".

نظرا لكون البصل منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية كالفيتامينات وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم، فهو يقدم للجسم العديد من الفوائد.



ويحتوي على زهرة الآليوم وثاني كبريتيد الأليل اللتان تتحولان بعد المضغ إلى مادة الأليسين التي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة وتستخدم كمضاد حيوي ولمحاربة السرطان والسكري، وتقلل من تصلب الأوعية الدموية وتخفض مستويات ضغط الدم.

ويحتوي أيضا على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة والمحاربة للالتهابات، ويحتوي البصل الخام على مستويات أعلى من مركبات الكبريت العضوية التي تساعد على استقلاب الطعام وتقليل الالتهاب ومكافحة الإجهاد التأكسدي.