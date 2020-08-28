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24 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس ، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 24 مليون و466 ألفاً و482 حتى اليوم الجمعة.

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ للأنباء بحسب وكالة الانباء الالمانية ، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 831 ألفاً و827 شخصاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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