24 مليون إصابة بكورونا حول العالم

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ للأنباء بحسب وكالة الانباء الالمانية ، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 831 ألفاً و827 شخصاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنغلاديش.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.