حرب الطرق.. مصرع طفل وإصابة والده في حادث انقلاب سيارة ضواحي شيشاوة!

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب والده في حادث سير، وصف بالخطير على مستوى جماعة المزوضية في الطريق الجهوية 201، الرابطة بين شيشاوة، والشماعية.
وحسب مصادر محلية، فإن انقلاب سيارة خفيفة تسبب في مصرع طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستعجلات المركز الاستشفائي، محمد السادس، في شيشاوة، متأثرا بخطورة إصابته.
وأضاف المصادر ذاتها أن والد الطفل الهالك أصيب هو الآخر بجروح متفاوتة الخطورة.
وفور علمها بالخبر، انتقلت السلطة المحلية بقيادة المزوضية، وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا حول الحادث.
وكان إقليم شيشاوة قد سجل، أمس الخميس، حادثة سير مروعة وقعت على مستوى دوار “تمدغوست” حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
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