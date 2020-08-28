الفقيه بن صالح.. توقيف ثلاثيني متهم باحتجاز واغتصاب فتاة قاصر

أوقفت مصالح فرقة الشرطة القضائية، التابعة إلى المنطقة الإقليمية للأمن في الفقيه بن صالح، مساء أمس الخميس، ثلاثينيا، يشتبه في تورطه في جريمة احتجاز، واغتصاب فتاة قاصر في مدينة الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المصالح الأمنية أوقفت شخصا، كان موضع مذكرة بحث وطنية، من أجل شبهة احتجاز، وهتك عرض طفلة قاصر مقرون بالعنف، بعد أزيد من شهرين من البحث عنه.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفاصيل القضية تعود إلى، نهاية يونيو الماضي، حين تعرضت فتاة، تبلغ من العمر 16 سنة للاغتصاب و الاحتجاز من طرف المشتبه فيه “ط.ر”، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.