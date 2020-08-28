شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. توقيف خطيب أهان الصحابة وإحالته إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها : "تعقيبا على مقطع مصور متداول بالواقعة، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية، حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهان علناً، رمزاً أو شخصاً، موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، الأمر الذي يعد ارتكاباً للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات، فضلاً عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وقالت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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