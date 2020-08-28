شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يصيب 24 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 24 مليون و466الفا و482 حتى الساعة 0745 بالتوقيت العالمي اليوم الجمعة.

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز وبلومبرج للأنباء أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 831 ألفا و827 شخصا.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.